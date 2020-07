Morti per una dose da 15 euro: "Dicevo a Flavio di smettere. Usava le droghe per sperimentare" (Di venerdì 10 luglio 2020) “Mi ha stupito e sconvolto la naturalezza con la quale parlano di droga, la dimestichezza nello spiegare come cambia il colore della sostanza da violaceo se viene utilizzata la codeina, un sedativo antidolorifico, a biancastro se c’è solo il metadone. Io stesso, addetto ai lavori, sono rimasto esterrefatto”. A parlare al Corriere della Sera è il procuratore di Terni Alberto Liquori, facendo riferimento alla vicenda di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due adolescenti Morti a Terni dopo una serata trascorsa insieme.Al Corriere della Sera il procuratore ha rivelato che i due ragazzi trovati senza vita nei loro letti non erano gli unici a essersi rivolti al pusher, che aveva fornito ai due adolescenti una dose di metadone.“Si capiva che per loro noi siamo profondamente diversi: non si rendevano ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : Per capire le storture della nostra informazione su chi gestisce meglio il covid prendete la vostra percezione e co… - Agenzia_Italia : I martedì dei milanesi che accendono sui Navigli un lumino per i morti di Covid - Agenzia_Ansa : Sono 119 i nuovi contagiati in #Lombardia, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi', con… - toreobinu1 : RT @giuliaselvaggi2: Qualcuno riesce a immaginare #Berlinguer con una bambola di plastica sul palco? E mangiare ciliegie mentre si parla di… - ranettaH2O : RT @giuliaselvaggi2: Qualcuno riesce a immaginare #Berlinguer con una bambola di plastica sul palco? E mangiare ciliegie mentre si parla di… -