Marina di Camerota, muore in un incidente stradale un giovane centauro Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incidente mortale, il terzo nel giro di pochi giorni in provincia di Salerno che costa la vita ad un giovane motociclista. L'ultima tragedia si è verificata a Marina di Camerota. A perdere la vita, Federico Giuliani, 31 anni, farmacista. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando ne avrebbe perso il controllo finendo contro un muretto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21, lungo la strada di accesso a Marina di Camerota. Inutile la corsa verso l'ospedale di Vallo della Lucania dove il centauro è morto poco dopo. Federico, proveniente da una famiglia molto nota nel comune di Camerota era molto conosciuto e definito da tutti un ragazzo ...

