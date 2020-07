LIVE – F1, GP Stiria 2020: le prove libere 1, tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di venerdì 10 luglio 2020) Al Red Bull Ring di Spielberg comincia l’attività in pista per il Gran Premio di Stiria, prima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Si corre nuovamente sul tracciato austriaco dove la scorsa settimana Bottas, Leclerc e Norris sono saliti sul podio al termine di una gara davvero appassionante. prove libere 1 al via alle ore 11:00 di venerdì 10 luglio con un totale di 90 minuti a disposizione di team e piloti per apportare delle modifiche al set-up delle varie monoposto. Le prove libere 1 del GP di Stiria potrete seguirle in DIRETTA e in tempo reale attraverso il LIVE testuale di Sportface. Al termine delle free practice 1 verranno pubblicati i risultati assieme alla classifica tempi oltre a tutti gli ... Leggi su sportface

