Ligabue | morto Mario | titolare bar di Certe Notti e canzone omonima

È venuto a mancare uno dei protagonisti di diverse canzoni di Ligabue: Mario. Anche chi non è un fan del cantautore lo conosce bene. Al bar dell'uomo ha persino dedicato un intero brano (chiamato Bar Mario) e lo ha citato in Certe Notti ("Ci vediamo da Mario prima o poi"), I duri hanno due cuori …

È venuto a mancare uno dei protagonisti di diverse canzoni di Ligabue: Mario. Anche chi non è un fan del cantautore lo conosce bene. Al bar dell’uomo ha persino dedicato un intero brano (chiamato Bar ...nell’omonima canzone. Lo scrive il Resto del Carlino. Mario aveva 80 anni ed è deceduto a causa delle complicazioni legate a una serie di acciacchi. Proprio il bar che gestiva a San Martino in Rio, in ...