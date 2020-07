Joe Bastianich mette all’asta i suoi vini più prestigiosi: ricavato stimato sui 4,5 milioni di dollari (Di venerdì 10 luglio 2020) Joe Bastianich mette all’asta la cantina del famoso ristorante Del Posto, con una collezione di vini tra le più complete e prestigiose al mondo. La decisione arriva in un momento di crisi che sta toccando il mondo della ristorazione newyorkese così come quella del resto del mondo. E Joe Bastianich, che ha 25 ristoranti negli Stati Uniti e che aveva in serbo progetti di espansione, come tutti ha dovuto fermarsi di fronte all’emergenza pandemia. L’asta dei vini, battuta da Hart Davis Hart Wine Co, raccoglierà le offerte il 24 e 25 luglio prossimi, presso la casa d’asta specializzata in vini. Le offerte, si legge sul Gambero Rosso, potranno essere presentate live o a distanza, tramite supporto di un’app o mediante la piattaforma online di ... Leggi su ilfattoquotidiano

