Indagato Roberto Tomasi, amministratore delegato di autostrade (Di venerdì 10 luglio 2020) Aperta un’Inchiesta sulle barriere antirumore. Dopo l’esposto di Toti la procura ha aperto un fascicolo anche sui disagi al traffico nella tratta ligure. Roberto Tomasi, amministratore delegato di autostrade, aveva promesso al procuratore capo di Genova, Francesco Tozzi, che sarebbe intervenuto per far smontare 500 chilometri di barriere antirumore a rischio crollo. E così è … L'articolo Indagato Roberto Tomasi, amministratore delegato di autostrade proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Autostrade: l'ad Tomasi indagato per attentato alla sicurezza e frode

