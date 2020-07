Il Segreto, puntata 10 giugno 2020: Raimundo aggredito (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Segreto con la puntata in replica del 10 luglio 2020 torna su Canale 5 alle 15.45. Francisca non smetterà di macchinare le sue cattiverie contro chi osa intralciare i suoi piani. Una volta scoperto che Don Julian è al corrente del Segreto di Angustias, la Montenegro troverà un modo per eliminarlo. Intanto, anche Raimundo farà le spese della sua cattiveria. Nelle puntate andate in onda in questi giorni, Pepa ha finalmente messo le mani sulla cartella clinica della moglie di Tristan, scoprendo che non è mai stata incinta. In questo modo ha potuto dimostrare che Martin è il figlio che è stata costretta a lasciare anni fa. Pepa ha dovuto affrontare l’ira del medico che, scoperto il furto del ricettario, ha minacciato di ... Leggi su kontrokultura

