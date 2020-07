Il delfino-robot che sembra vero (Di venerdì 10 luglio 2020) Animali-robot in grado di replicare nei minimi dettagli, inclusi i versi, i cetacei utilizzati nei parchi acquatici per intrattenere il pubblico. Questo è l’obiettivo centrato da Edge Innovations, società di San Francisco specializzata in animatronica (l’insieme di tecnologie che sfrutta elementi robotici e componenti elettroniche per mettere in moto soggetti meccanici) che, in collaborazione con uno studio di produzione di Hollywood, ha creato un delfino robotico iperrealistico capace di rimpiazzare gli esemplari tenuti a lungo in cattività. Una ipotesi apprezzata dagli animalisti ma pure dai titolari di parchi acquatici, che tramite la versione robotica possono ampliare le potenzialità degli spettacoli con al centro gli animali, anche perché oltre al ... Leggi su wired

Una compagnia di animatronica di San Francisco, la Edge Innovations, insieme a un team di truccatori di Hollywood, è riuscita a creare un delfino robot che non ha nulla da invidiare alla sua copia rea ...

