Formula 1, Helmut Marko sbatte (di nuovo) la porta in faccia a Vettel: “nel 2021 non avremo un sedile per lui” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri in conferenza stampa aveva ammesso che avrebbe risposto sì ad un’offerta della Red Bull, ma Sebastian Vettel si è visto oggi sbattere nuovamente la porta in faccia da Helmut Marko. Charles Coates/Getty ImagesIl super consulente del team di Milton Keynes ha definitivamente fatto tramontare l’ipotesi che il tedesco torni alla scuderia anglo-austriaca nel 2021, intervenendo ai microfoni di Sky Sport durante la mattinata: “la cosa chiara è che quello che hanno scritto i giornalisti è un’assurdità assoluta. Se sono sorpreso della fine del rapporto con la Ferrari? Sì, ma so che nel 2021 non c’è nessun sedile alla Red Bull per lui. Nel 2022? Mah, i ... Leggi su sportfair

