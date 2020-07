Dl sicurezza, arriva il parere della Consulta: “Violano articolo 3” (Di venerdì 10 luglio 2020) La Consulta ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nei dl sicurezza. La sentenza spiega che viola l’articolo 3 della Costituzione. La Consulta si scaglia duramente contro i decreti sicurezza. Nella giornata di oggi infatti, questa ha dichiarato incostituzionale una delle sue norme. Si tratta di quella che vieta l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo. Questa sentenza … L'articolo Dl sicurezza, arriva il parere della Consulta: “Violano articolo 3” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

amnestyitalia : Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divi… - giornalettismo : Arriva la conferma dalla Consulta: il primo dei #DecretiSicurezza di #Salvini è incostituzionale poiché viola l'art… - raffaellamucci1 : RT @amnestyitalia: Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divieto d… - simoventurini1 : Decreti Sicurezza di Salvini: la Consulta li boccia e arriva prima del Pd - pepdecr : RT @amnestyitalia: Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divieto d… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza arriva

Il Mattino

Venerdì dedicato agli aggiornamenti in casa Samsung: il colosso coreano ha infatti dato il via al roll out di un nuovo update per il suo top di gamma di fine 2018. Parliamo ovviamente di Samsung Galax ...Professor Ricolfi, nella nostra ultima intervista del 21 giugno scorso lei ha mostrato come in una quindicina di province l'epidemia non poteva considerarsi sconfitta, anzi. Ora, a distanza di venti g ...