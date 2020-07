Di Biagio: “Salvezza? Per alcuni è da pazzi” – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio è intervenuto al termine del match contro l’Udinese. Ecco le sue parole Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio è intervenuto al termine del match contro l’Udinese, perso dalla compagina biancazzurra. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: «Domani mattina ripartirò per cercare di fare il miracolo calcistico. Ci prendono per matti ora a parlare di salvezza, ma finché non la matematica non ci condanna dobbiamo provarci. E dobbiamo farlo per rispetto ad alcune persone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

