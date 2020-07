Chiusura autostradale nella notte fra venerdì 10 e sabato 11 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Dalla mattina di sabato 11 luglio, il tratto dell’autostrada A4 fra Alvisopoli e Muzzano del Turgnano (16 chilometri in tutto) sarà a tre corsie. A quel punto, per completare tutto il terzo lotto Alvisopoli-Gonars, mancheranno soltanto una decina di chilometri che saranno completati entro la fine del mese di luglio. In questi giorni si stanno concludendo le lavorazioni di finitura lungo l’asse autostradale (pali di illuminazione e segnaletica verticale e orizzontale) e sui cavalcavia – di recente costruzione – che attraversano l’autostrada, nonché la stesa dell’asfalto drenante man mano che avanzano gli altri lavori. Per consentire le operazioni di asfaltatura, il tratto fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, sarà chiuso dalle ore 20 di ... Leggi su udine20

tabletquotidia2 : AUTOVIE: CHIUSURA AUTOSTRADALE NELLA NOTTE FRA IL 10 E L’11 LUGLIO - sergimagugliani : RT @uzupetru: ?? ?? VENERDÌ SERA, DOPO LA CHIUSURA DELLA BORSA, PARTE LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE ???? #vinciamonoi ???????? #staser… - sergimagugliani : RT @uzupetru: ?? ?? VENERDÌ SERA, DOPO LA CHIUSURA DELLA BORSA, PARTE LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE ???? #vinciamonoi ???????? #staser… - Nico01042014 : RT @uzupetru: ?? ?? VENERDÌ SERA, DOPO LA CHIUSURA DELLA BORSA, PARTE LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE ???? #vinciamonoi ???????? #staser… - sborzu : Gli ideali? Morti. Insieme alle vittime del ponte Morandi. Genova rapita dalla chiusura di ogni sbocco autostradal… -