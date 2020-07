Barbara d’Urso in costume rosso: per la conduttrice un fisico mozzafiato (Di venerdì 10 luglio 2020) Barbara d’Urso pubblica una foto in costume rosso: fan sbalorditi per la perfezione fisica della conduttrice Barbara d’Urso fa impazzire i suoi follower di Instagram con dei post che mettono in vista il suo fisico perfetto. A 63 anni mantiene intatto il suo fascino anche grazie alla sua attenzione per l’attività fisica e l’alimentazione. E … L'articolo Barbara d’Urso in costume rosso: per la conduttrice un fisico mozzafiato Curiosauro. Leggi su curiosauro

