Anticipazioni Daydremer, venerdì 10 luglio 2020: Sanem non riesce a dichiararsi a Can (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Anticipazioni di “Daydremer-Le ali della libertà” di venerdì 10 luglio 2020. Triste per l’immanente partenza di Can, Sanem decide, finalmente, di dichiarargli i suoi sentimenti. Appena va a casa a trovarlo, però, si ritrova di fronte Polen, l’ex fidanzata di Can, pronta a tutto per di riconquistarlo. Sanem decide, quindi, di fare un passo indietro, inconsapevole del fatto che Can ha cambiato idea e ha deciso di non lasciare la Turchia pur di stare al suo fianco. Aylin non sopporta il fatto che Emre si sia preso del tempo per fare chiarezza dentro di sè e prendere una decisione circa il futuro della loro relazione e quindi studia dei metodi poco ortodossi per reintrodursi indisturbata alla Fikri Harika. La donna deve, ... Leggi su nonsolo.tv

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di venerdì 10 luglio 2020.

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per a ...Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di venerdì 10 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda su Canale5. Indice Anti ...