Anna Safroncik travolgente, a gambe divaricate a bordo piscina nello slip bianco: «Tu mi turbi…» (Di venerdì 10 luglio 2020) Non esitano nemmeno per un istante i followers di Anna Safroncik nell’affermare come l’attrice sia ai loro occhi “la donna più bella del mondo”: travolgente nell’ultimo scatto, la trentanovenne di Kiev si palesa come una visione. Alla soglia dei quarant’anni, Anna sfodera il suo fisico da paura come e meglio di una ragazzina. “Esempio di stile”, la Safroncik riesce a far emergere avvenenza e sex appeal persino nelle mise meno convincenti. Nel suo particolarissimo bikini bianco l’attrice ucraina è notevole: “Il costume fa un po’ fasciatura da mummia, – fa notare un utente – ma te sei comunque bellissima”. Leggi anche >> Caterina Balivo Instagram mini bikini ‘imbarazzante’, ... Leggi su urbanpost

lucasprezioso : RT @liottagio: Anna Safroncik riempi una piscina con la tua merda ed io sarò il tuo Tanio Cagnotto. Naufragar mi sarà più dolce che a Leopa… - Blacks_n_Blues : Domanda sincera, ma Anna Safroncik è umana? Ma quanto cazzo è bella????? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Safroncik «Spettacolare», Anna Safroncik sensuale su Instagram in tenuta sportiva: il leggins è strettissimo UrbanPost Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamorati: «Siamo una coppia bellissima»

A parlare è Giulio Berruti, 35 anni, che ha confermato in tv la sua relazione con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. «Siamo una bellissima coppia, vi ringrazio che ...

Festival Show un anno fa: l'evento 2019 torna in tv

L'evento dell'estate di Caorle, programmato per il 9 luglio di quest'anno sull'Arenile Madonna dell'Angelo non ci sarà. L'edizione 2020 del Festival Show, infatti, sarà sostituita dalla messa in onda ...

A parlare è Giulio Berruti, 35 anni, che ha confermato in tv la sua relazione con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. «Siamo una bellissima coppia, vi ringrazio che ...L'evento dell'estate di Caorle, programmato per il 9 luglio di quest'anno sull'Arenile Madonna dell'Angelo non ci sarà. L'edizione 2020 del Festival Show, infatti, sarà sostituita dalla messa in onda ...