Alvino ricorda quel precedente felice: "Quando vincemmo la Coppa UEFA battemmo Juve e Bayern"

Sorteggio complicato per il Napoli? Sì, assolutamente. Ma Carlo Alvino, noto giornalista, non fa drammi e su Twitter ricorda il passato Sorteggio complicato per il Napoli? Sì, assolutamente, visto che ...Carlo Alvino, giornalista e inviato di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso del programma Radio Goal, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: ...