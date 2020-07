Ultimatum del governo: gli scenari per Autostrade (Di giovedì 9 luglio 2020) Un incontro che doveva essere cruciale quello di oggi tra i ministeri dei Trasporti e dell’Economia e i vertici di Atlantia e la controllata Autostrade per l’Italia, dal quale è venuto fuori un Ultimatum: “O cambia la proposta o scatta la revoca”. Riportano così fonti vicino ai funzionari che si sta occupando del dossier. Il governo chiede adesso ad Aspi una proposta entro il fine settimana, che sia “soddisfacente” e che tuteli l’interesse pubblico. Quelle arrivate finora non sono state ritenute tali e per questo l’esigenza di un ulteriore, decisivo, vertice. La proposta I criteri su cui deve lavorare Autostrade per convincere il Consiglio dei ministri sono sempre gli stessi: taglio al tariffario sulla rete (di almeno il 5%), risorse compensative e sanzioni ... Leggi su quifinanza

