Spal Udinese 0-3 LIVE: la chiude Lasagna, 5° gol in 4 partite (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Paolo Mazza di Ferrara, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Paolo Mazza”, Spal e Udinese si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Udinese 0-3 MOVIOLA 82′ Gol di Lasagna – Gran palla di Fofana per Lasagna che salta Letica, quasi scivola per fare una finta ‘goffa’, ma riesce a battere il portiere della Spal da posizione defilata. 75′ Occasione Strefezza – Gran sinistro a giro dell’esterno della Spal, palla vicinissima al bersaglio grosso. 55′ Occasione Sala ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Udinese_1896 : #SpalUdinese 0-1 19' - RRRRROOOOODRIIIGOOOO DEEEE PAAAAUUULLLL!!! La sblocca l'Udinese! La difesa della Spal rinvi… - Jacop83 : Spal di merda...dopo il 2-2 contro di noi doppia sconfitta 3-0 contro Sampdoria e Udinese...spero si inabissino come il Titanic. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Spal - Udinese 0-3, rete di Lasagna K. (UDI) -