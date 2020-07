Spal Udinese 0-3 LIVE: cronaca e tabellino (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Paolo Mazza di Ferrara, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Paolo Mazza”, Spal e Udinese si sono affrontate nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Netta vittoria dei friulani, match mai in discussione. Ottima prova della squadra di Gotti che ha costruito la vittoria sul gol di De Paul, arrivato dopo 18 minuti. Poi il raddoppio di Osaka e il tris nella ripresa firmato da Lasagna, al 5° gol in 4 partite. Spal con un piede e mezzo in B. L’Udinese mette un’altra mattonella importante per la permanenza in Serie A. Sintesi Spal Udinese 0-3 MOVIOLA 82′ ... Leggi su calcionews24

