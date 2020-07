Sky, Modugno: "Il Napoli non può vendere Lozano, al massimo darlo in prestito" (Di giovedì 9 luglio 2020) Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Lozano va riconosciuta la capacità di reagire a un momento molto complicato. Leggi su tuttonapoli

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - calciomercato_m : SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali p… -