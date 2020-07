Scaroni: “Sarà Gazidis ad assumersi le responsabilità nella scelta del futuro allenatore” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “In merito al futuro della panchina del Milan dico che ho totale fiducia in Gazidis, che d’altra parte ha la totale fiducia dell’azionista: sarà lui ad assumersi tutte le responsabilità del caso. Pioli già in partenza? Non credo che abbia deciso già per una rivoluzione. L’ad è giusto che dia occhiate in giro comunque. Ho eccellenti rapporti con Maldini, se resta va chiesto a lui.” Foto: Sito ufficiale Milan L'articolo Scaroni: “Sarà Gazidis ad assumersi le responsabilità nella scelta del futuro ... Leggi su alfredopedulla

