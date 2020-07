Processi pilotati a Trani, condannato l'ex pm Savasta (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Il gup di Lecce Cinzia Vergine ha condannato a 10 anni l'ex pm di Trani Antonio Savasta, accusato di avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, che avrebbe gestito insieme all'ex giudice Michele Nardi, imputato nel processo in corso con rito ordinario insieme ad altre cinque persone. Oltre a Savasta (difeso dall'avvocato Massimo Manfreda), nel rito abbreviato erano imputati il sostituto procuratore Luigi Scimè (all'epoca dei fatti in servizio a Trani e oggi a Salerno), che è stato condannato a 4 anni ; gli avvocati Ruggiero Sfrecola e Giacomo Ragno (entrambi del foro di Trani), condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi; l'immobiliarista barlettano Luigi D'Agostino, ... Leggi su agi

sulsitodisimone : Processi pilotati a Trani, condannato l'ex pm Savasta - SergioSierra67 : RT @Tartufone1: @Tini97Milan1899 @SergioSierra67 @imp3ratore_ @Moi_Mendy @Ibra_official Allucinante! Ma poi che cazzo c'entrano i processi… - Tini97Milan1899 : RT @Tartufone1: @Tini97Milan1899 @SergioSierra67 @imp3ratore_ @Moi_Mendy @Ibra_official Allucinante! Ma poi che cazzo c'entrano i processi… - Tartufone1 : @Tini97Milan1899 @SergioSierra67 @imp3ratore_ @Moi_Mendy @Ibra_official Allucinante! Ma poi che cazzo c'entrano i p… - lisasali3 : @pescepalla59 @fattoquotidiano Io farei verificare tutti i processi in cui è stato assolto....se sono pilotati, son… -