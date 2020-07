Ore di angoscia per Naya Rivera scomparsa nel lago: si teme sia morta (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono ore di ansia e di angoscia non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. La notizia della bella Naya Rivera da ieri sera ha fatto il giro di tutti i siti di spettacolo e televisione. Naya è famosa in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione nella serie tv Glee che le ha dato il successo. Ma che cosa è accaduto a Naya Rivera? L’attrice sarebbe scomparsa dopo una uscita in barca nel lago, in compagnia del suo bambino. Dagli Usa arrivano le ultime notizie: al momento sono in corso le ricerche per ritrovare l’attrice americana, scomparsa da alcune ore nei pressi del lago Piru in California. La star di Glee avrebbe affittato un’imbarcazione nella giornata di ... Leggi su ultimenotizieflash

lelleleo_ : @glntoxic era ad un lago in barca, in California, con suo figlio di 4 anni...si è tuffata e non è tornata più su...… - Unf_Tweet : Ore di angoscia per Naya Rivera scomparsa nel lago: si teme sia morta - blogtivvu : Ore di angoscia e panico per la famiglia di Naya Rivera. La celebre Santana Lopez di Glee è scomparsa dopo giro in… - Seph_88 : @Air_Wizard No spoiler ché sono ancora indietrissimo ma le prime ore sono di un'angoscia rara - unarosannina : @LaRobiErre @Venditti1976 Forse hai ragione, 24 ore di papà non sono niente, sarebbero solo l’angoscia di un’altra separazione ?? -

Il flagello della pandemia ha acuito drammaticamente il profondo disagio individuale, sociale ed etico che connota questo scorcio d’inizio millennio. Il COVID-19 sta producendo trasformazioni tumultuo ...

