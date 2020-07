Occhiali da sole con bottiglie di plastica riciclate: idea di padre e figlio (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo e suo figlio di nove anni hanno avuto un’idea brillante. Ovvero quella di iniziare a produrre Occhiali da sole con bottiglie di plastica riciclate e ormai non utilizzate. I due sono originari dell’Australia. Come nasce l’idea degli Occhiali da sole con bottiglie di plastica riciclate C’è così tanta spazzatura che finisce ogni anno nelle discariche e centri di riciclaggio da mettersi le mani nei capelli. E così Nik Robinson voleva assicurarsi che questa spazzatura venisse trasformata in tesoro, ideando così gli Occhiali da sole con bottiglie di ... Leggi su kontrokultura

svnflowerlwt : 'È la prima cosa che mi ricordo di lui, lo sento ancora oggi. Dopo! Chiudo gli occhi, dico quella parola e mi ritro… - Ile2S : RT @VisitSicilyOP: Colazione con un succo preparato al momento e poi via alla scoperta dell'incantevole #Palermo. Non dimenticate cappello… - gvllvgherr : io ?? uscire di casa con gli occhiali da sole in testa anche la sera - hunniesfairy : è appena partita what a life quindi facciamo un bel rave rega what a life SOTY porca merda sbronziamoci con questa… - sullina : @LucaBilla @la_stordita A me ci ha portato. Sarà perché ho occhiali da sole orrendi ma non quanto i tuoi. -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiali sole Prati, 16enne saccheggia negozio e ruba paia di occhiali da sole RomaToday Il nuovo coronavirus potrebbe essere comparso in una miniera nel 2012

Secondo un’inchiesta del Sunday Times, il contagio potrebbe aver avuto origine in una cava di rame abbandonata nello Yunnan, piena di guano e pipistrelli. I sei operai che la visitarono furono colpiti ...

Riconoscimento facciale, dalla fiction alla realtà: limiti e sviluppi futuri della tecnologia

Dalla metà degli anni 60, quando si cominciò a lavorare sull’uso del computer per riconoscere i volti umani, il software di riconoscimento facciale ha fatto molta strada. I risultati, tuttavia, non so ...

Secondo un’inchiesta del Sunday Times, il contagio potrebbe aver avuto origine in una cava di rame abbandonata nello Yunnan, piena di guano e pipistrelli. I sei operai che la visitarono furono colpiti ...Dalla metà degli anni 60, quando si cominciò a lavorare sull’uso del computer per riconoscere i volti umani, il software di riconoscimento facciale ha fatto molta strada. I risultati, tuttavia, non so ...