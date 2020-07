Nuova ondata di SMS Euronics con concorso, premio e truffa: quanto perderete (Di giovedì 9 luglio 2020) Arrivano ulteriori segnalazioni sulla diffusione di SMS Euronics che preannunciano un concorso ed un premio da parte della catena. A conti fatti, occorre ripetere quanto riportato lo scorso 25 giugno, quando vi abbiamo parlato di una vera e propria truffa. Il messaggio in questione sta facendo molte vittime tra gli utenti meno esperti, soprattutto perché la vittima viene approcciata con un testo nel quale si esordisce con il suo nome. Si crea dunque quella sensazione di fiducia che potrebbe indurre tante persone a crederci. Come è strutturato l'SMS Euronics con concorso, premio e truffa Riconoscere l'SMS Euronics con concorso, premio e truffa non ... Leggi su optimagazine

lavocedellapau : Se dovesse tornare una nuova ondata di covid... a nightmare - kiara86769608 : RT @O_Strunz: Sono esterrefatto per quanto sta succedendo! Ma che paese è quello che si preoccupa per la seconda ondata della #pandemia, e… - O_Strunz : Sono esterrefatto per quanto sta succedendo! Ma che paese è quello che si preoccupa per la seconda ondata della… - Multiplayerit : Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, nuova ondata di ban contro chi usa i trucchi - maxgreco : RT @ondatait: Nuova comunicazione ANAC sul blocco dell’indicizzazione dei motori di ricerca delle pagine di “Amministrazione trasparente”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ondata Covid, Tokyo teme una nuova ondata Adnkronos Nuovi focolai coronavirus in Toscana, Quartini (M5S): "Occorre ancora molta prudenza"

Nuovi casi, nuovi focolai di contagi da coronavirus ne abbiamo ... Ci mette un attimo a passare da pochi casi a un'ondata. Lo abbiamo visto in Lombardia, lo abbiamo visto in Veneto. Ed allora le ...

Bollettino coronavirus Italia 9 luglio/ Dati Min Salute: Ricciardi “Covid non finirà”

Bollettino coronavirus Italia, i dati di oggi 9 luglio 2020 del Ministero della Salute: Ricciardi “il virus non è morto, attenzione per seconda ondata” Osservando i ... sono invece 193 i nuovi contagi ...

Nuovi casi, nuovi focolai di contagi da coronavirus ne abbiamo ... Ci mette un attimo a passare da pochi casi a un'ondata. Lo abbiamo visto in Lombardia, lo abbiamo visto in Veneto. Ed allora le ...Bollettino coronavirus Italia, i dati di oggi 9 luglio 2020 del Ministero della Salute: Ricciardi “il virus non è morto, attenzione per seconda ondata” Osservando i ... sono invece 193 i nuovi contagi ...