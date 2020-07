No, Covid-19 non significa «see a sheep surrender» (Di giovedì 9 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 3 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una provetta recante sopra la scritta «Covid-19» sorretta da una mano che veste un guanto azzurro. Nell’immagine è presente un testo in lingua inglese. Si legge: «“Ovid” is Latin for a sheep. Covid starts with a ‘C’, which also means ‘see’ in ancient language. 19 was known as the “number of surrender” in ancient times. C-OVID 19 = “See A sheep surrender.”». Tradotto in italiano il risultato ... Leggi su facta.news

tg2rai : Il covid non ferma i @jflo_newkidd, band di giovanissimi di Seoul di #kpop, il pop coreano che ha conquistato il mo… - angelomangiante : No, non può essere una notizia qualsiasi. È la più bella notizia del giorno: Bergamo, la terapia intensiva liber… - bendellavedova : La proroga delle concessioni balneari, non per 2 anni causa #Covid, ma per 13, è un danno allo Stato e ai contribue… - daria_meinardi : RT @benq_antonio: Dopo gli innumerevoli sbarchi di #risorseINPS positive al #COVID__19 la gente inizia ad infastidirsi e ha dubitare... , s… - Elena75000176 : RT @catirafaella: 7 pagine di necrologi al giorno. Cimiteri pieni. Carri armati a portare via le bare. Ma Bergamo ha vissuto il suo infern… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Coronavirus, ultime notizie: Oms risponde a Trump, via a commissione su gestione pandemia. Boccia, stop voli da paesi non sicuri. Fase 3, ok gioco a carte nei bar Il Sole 24 ORE i numeri della pandemia

«La limitata disponibilità di dati non permette di stabilire se i contagi siano imputabili ... azienda del Parmense dove si è registrato un focolaio di Covid-19, collegato a una società di servizi ...

Quattro milioni di donazione agli ospedali. “Grazie per esserci stati vicini”

LECCO – La generosità dei lecchesi (e non solo) conta e i numeri sono decisamente ... emergenza sanitaria determinata dalla pandemia “covid-19”, ha richiesto competenza, determinazione ...

«La limitata disponibilità di dati non permette di stabilire se i contagi siano imputabili ... azienda del Parmense dove si è registrato un focolaio di Covid-19, collegato a una società di servizi ...LECCO – La generosità dei lecchesi (e non solo) conta e i numeri sono decisamente ... emergenza sanitaria determinata dalla pandemia “covid-19”, ha richiesto competenza, determinazione ...