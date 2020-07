‘Ndrangheta, colpo alle cosche Serraino e Libri: 12 arresti (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – La Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti di elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle potenti cosche della ‘ndrangheta Serraino e Libri, ritenuti tutti responsabili di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa. I poliziotti della squadra mobile, coadiuvati dagli operatori dei Reparti Prevenzione Crimine della Calabria, stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e il sequestro di alcuni esercizi commerciali. Impiegati circa 100 agenti della Polizia di Stato. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in questura. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: ‘Ndrangheta, colpo alle cosche Serraino e Libri: 12 arresti Consulta: “Legittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione del ponte di Genova”. Di Maio: “Avevamo ragione” Le prime pagine dei quotidiani di Giovedì 9 Luglio 2020 Omicidio Cerciello Rega, Elder intercettato in carcere: “Mi stava strangolando, per questo l’ho pugnalato” Res4Africa, le rinnovabili sono (anche) una questione di diritti Bergamo, dopo 137 giorni la terapia intensiva dell’ospedale è ‘Covid free’ Leggi su dire

