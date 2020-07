Michele Bravi patteggia per omicidio stradale: 1 anno e 6 mesi con pena sospesa (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Bravi patteggia per omicidio stradale: lo aveva chiesto a gennaio e gli è stato confermato il patteggiamento. Un anno e sei mesi con pena sospesa è la decisione definitiva. Bravi ha patteggiato la condanna per omicidio stradale fino al raggiungimento della sentenza che prevede un anno e sei mesi di carcere con pena sospesa. Durante l'ultima udienza, nel mese di gennaio, Michele Bravi aveva richiesto tramite il suo avvocato la possibilità di patteggiare la pena. L'approvazione ... Leggi su optimagazine

