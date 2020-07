Meteo CALDO anche oltre 35°C. Ma avremo INTRUSIONE aria dall’Artico. EFFETTI (Di giovedì 9 luglio 2020) Archiviata la burrascosa rinfrescata, che aveva portato un crollo termico e qualche temporale su parte del Centro-Nord, ora l’Italia è di nuovo completamente protetta dall’anticiclone, che garantisce Meteo ovunque stabile di stampo pienamente estivo. Sul Mediterraneo Centrale è in atto la rapida rimonta dell’anticiclone afro azzorriano con le temperature in forte. Il CALDO è di nuovo in intensificazione a partire dal Centro-Nord, anche se questa fase dovrebbe risultare di breve durata. In base alle ultime proiezioni, il rinforzo dell’anticiclone proseguirebbe fino a venerdì, con temperature in costante aumento anche sensibile e valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i 35°C su parte della Val Padana e lungo le zone interne ... Leggi su meteogiornale

che garantisce meteo ovunque stabile di stampo pienamente estivo. Sul Mediterraneo Centrale è in atto la rapida rimonta dell’anticiclone afro azzorriano con le temperature in forte. Il caldo è di ...

Ispra, il 2019 terzo anno più caldo in Italia dal 1961

La temperature sono sempre più alte in Italia. Un caldo record che non ha fatto distinzione tra nord e sud. Eccezionali anche le piogge e temporali che ad ottobre hanno flagellato il paese Clima, ...

La temperature sono sempre più alte in Italia. Un caldo record che non ha fatto distinzione tra nord e sud. Eccezionali anche le piogge e temporali che ad ottobre hanno flagellato il paese Clima, ...