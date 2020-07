Lazio, problemi per Milinkovic-Savic: in dubbio contro il Sassuolo (Di giovedì 9 luglio 2020) La Lazio potrebbe fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic per la partita contro il Sassuolo: dolorante la caviglia Preoccupano le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic, che non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un trauma alla caviglia rimediato a Lecce. Il centrocampista della Lazio potrebbe non partecipare alla prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo, valevole per la 32a giornata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

A Formello la Lazio si allena in vista del Sassuolo: assenti anche Milinkovic, Leiva e Jony. È sempre più emergenza per Inzaghi Non c’è tempo per leccarsi le ferite. La Lazio deve ripartire subito dal ...

Lazio, che succede? Disastro post-Covid e fiducia da ritrovare

La Lazio pre e post Covid sembrano essere due squadre opposte. Dalla ripresa del campionato dopo i tre mesi di stop, la squadra di Inzaghi sembra aver perso smalto e brillantezza. Riuscirà il tecnico ...

