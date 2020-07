La street art di Kenny Random a Dignano (Di giovedì 9 luglio 2020) Foto: Giandomenico RicciSicuramente conoscerete le opere realizzate da Kenny Random e alla vista ne sarete rimasti affascinati. Andrea Coppo, classe ’71, in arte Kenny Random, è un street artist conosciuto e stimato sia in Italia che all’estero.Sono tante le sue opere a Padova. Con i suoi graffiti Kenny Random vuole veicolare messaggi importanti, analizza la società e cerca di regalare barlumi di speranza. Le sue prime opere iniziano ad apparire nelle città negli anni ’80. Il suo tratto è molto riconoscibile, la presenza di un gatto o la sagoma di un folletto con cilindro e spolverino sono la sua firma. Sul muro esterno, accanto al portone d’ingresso dell’ex filanda di Dignano, ... Leggi su udine20

RuaMind : street art corona Russia (Vadin Braldov) - artelivorno : Street Art al Museo a Cielo Aperto di Camo - casanlogenova : RT @GenovaEventi: Walk The Line con l'iniziativa #OnTheWall ha colorato #GenovaMoreThanThis dando vita a una galleria urbana a cielo aperto… - CiriSince1978 : RT @RobertoDipiazza: Terminato nel Porto Vecchio di #Trieste l’intervento di street art dell’artista Elisa Vladilo per #Esof2020. Con il Go… - ornellanicola : Street art, il mare attraversa il vicolo di Mesagne: l'omaggio del writer alla sorella morta a 19 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : street art

TRIESTEALLNEWS

Dopo un avvio positivo, in scia alle piazze asiatiche, le Borse europee rallentano il passo e oscillano attorno alla parità. L'ottimismo per alcuni dati macroeconomici in Cina (in giugno i prezzi al c ...Pubblicato l’Avviso “Lazio Street Art”, che ha lo scopo di sostenere la realizzazione di interventi di Street Art, con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale i ...