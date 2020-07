Juanfran: «Durante la pandemia ho visto calciatori ballare e cantare sui social. Che esempio orribile» (Di giovedì 9 luglio 2020) Cadena Ser riporta le dichiarazioni di una delle leggende dell’Atlético Madrid, Juanfran Torres, 35enne giocatore di San Paolo. “Durante questa pandemia ho visto molti giocatori e molte persone non prendere sul serio il virus sui social network. Non ho social network, e forse è meglio, ma molte cose mi sono arrivate lo stesso, da molti posti, da molti giocatori. La situazione è così brutta e loro ballano e cantano. Ci sono state molte persone che hanno dato un esempio orribile alla società. Poi si lamentano che si parla male dei giocatori, che hanno molti soldi, una vita di lusso e così via. Ho visto molta ipocrisia, non solo nel mondo del calcio, anche sui ... Leggi su ilnapolista

