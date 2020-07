Il Tso è davvero la soluzione per chi viola la quarantena? (Di giovedì 9 luglio 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)La storia in molti la conosceranno già. Un imprenditore veneto torna dalla Serbia malato di Covid-19, si dedica ai fatti propri per un paio di giorni (un bel miscuglio di sacro e profano stando alle indiscrezioni, tra visite a Medjugorje e incontri clandestini con una prostituta) e infine sviluppa i sintomi della malattia. La febbre a 38 non lo ferma, e fa in tempo a recarsi prima ad un affollato funerale e quindi a una festa di compleanno (anche qui, una settimana all’insegna delle antitesi) prima di cedere al malessere e recarsi al pronto soccorso. Visita, tampone positivo, e si parte in ambulanza per l’ospedale di Vicenza, dove i medici propongono immediatamente il ricovero. Il problema è che l’imprenditore non collabora: firma la dimissione volontaria, torna a casa e continua con la sua vita quasi come nulla fosse. ... Leggi su wired

"Ho iniziato a dare i primi calci al pallone in un campetto dell’oratorio di Imberido, ma il richiamo della maglia bluceleste è davvero troppo forte per essere ignorato. Per questo motivo anche ...

Gravissime le parole del governatore del Veneto Luca Zaia che propone addirittura arresti e TSO

In Italia si continuano ad utilizzare certi toni, toni duri, toni che fanno tremare le famiglie, che portano il vero e proprio sconforto all’interno della case, ma anche terrore e disperazione. Da un ...

