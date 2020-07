Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini Contatta Can Yaman! (Di giovedì 9 luglio 2020) Can Yaman: la nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà nel periodo autunnale e, a quanto pare, l’amatissimo attore turco di DayDreamer e Bitter Sweet potrebbe essere uno dei concorrenti, su richiesta di Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli. Can Yaman è ormai uno degli attori più amati non soltanto in Turchia, ma anche in Italia. Can è già stato ospite in alcuni programmi italiani, come Live – Non è la D’Urso, ed ha dimostrato di saper parlare molto bene la nostra lingua. A quanto pare, Alfonso Signorini vorrebbe proprio lui nel cast del nuovo Grande Fratello Vip. Ecco cosa c’è da sapere. Can Yaman: verso la partecipazione al Grande ... Leggi su uominiedonnenews

CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - StraNotizie : Grande Fratello Vip, arrivano due grandi attori. Carmen Russo si tira indietro - CheDonnait : #TommasoZorzi al #GFVip: vincitore annunciato di #Signorini? #grandefratellovip - LaPatty46 : - m4damee : RT @trash_italiano: Tommaso Zorzi nel cast del Grande Fratello Vip 5 -