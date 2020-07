Gossip, il figlio di Gigi d’Alessio aspetta un bebè dalla sannita Giusy (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGigi D’Alessio sarà di nuovo nonno. La notizia delle ultime ore ha reso senz’altro felice il famoso cantautore napoletano che a breve avrà un altro nipotino da coccolare insieme alla piccola Noemi. Come riportato da meteoweek.com, il figlio Claudio (30 anni) – nato dal matrimonio con Carmela Barbato – ha infatti annunciato che la compagna Giusy Lo Conte è in dolce attesa. La bellissima ballerina 26enne di origini beneventane, componente dei corpi di ballo delle trasmissioni Rai più celebri, è fidanzata con Claudio da ormai tre anni. I due appaiono spesso innamoratissimi sui social e sono pronti a coronare un piccolo sogno. Auguri! L'articolo Gossip, il figlio di Gigi ... Leggi su anteprima24

DestinoLara : Sessismo e gossip su Il Messaggero. Che c'importa di quello che fa in spiaggia la ministra #LuciaAzzolina, del cost… - PensaliberoIt : I casi emblematici di una retata per ‘nndrangheta: le notizie puntano tutto su una ragazza nota in TV che avrebbe u… - STARKlNDNESS : raga ho letto di naya madonna santa spero la ritrovino non mi importa di gossip o altri tea vari é comunque un esse… - Francym97 : RT @cryIngwsel: Solo Stefano De Martino può collegare whatsapp con iCloud sull’ipad del figlio, QUESTO GOSSIP È TREMENDO MA ALLO STESSO TEM… - trulybadliar : RT @cryIngwsel: Solo Stefano De Martino può collegare whatsapp con iCloud sull’ipad del figlio, QUESTO GOSSIP È TREMENDO MA ALLO STESSO TEM… -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip figlio Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano il compleanno del figlio Pablo party a tema Super Mario Gossip News E’ il figlio di Gerry Scotti: bellissimo a 28 anni e fa il… [FOTO]

Gerry Scotti è uno dei conduttori tv più amati della televisione italiana. Una carriera spettacolare la sua che prosegue a gonfie vele. Non tutti sanno, però, che scotti ha un figlio, Edoardo e che pi ...

Costanza Caracciolo, "fuori di seno" al mare con Bobo Vieri e le figlie Stella e Isabel

Per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono iniziate le vacanze e la coppia, con Stella e Isabel al loro fianco, è partita per trascorrere qualche giorno in Versilia, dove la neomamma bis Costanza ha sf ...

Gerry Scotti è uno dei conduttori tv più amati della televisione italiana. Una carriera spettacolare la sua che prosegue a gonfie vele. Non tutti sanno, però, che scotti ha un figlio, Edoardo e che pi ...Per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono iniziate le vacanze e la coppia, con Stella e Isabel al loro fianco, è partita per trascorrere qualche giorno in Versilia, dove la neomamma bis Costanza ha sf ...