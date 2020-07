Formula 1, Giovinazzi: “Spero di arrivare in Ferrari, farò del mio meglio” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Sicuramente è stata una bella soddisfazione. Quando mi sono ritrovato dopo l’ultima safety car, che ero con le soft e anche lui era con le soft, sapevo che ero molto vicino per far punti. Per conquistarli dovevo superare una Ferrari, che non è mai facile. Alla fine, però, andavamo più forte e sono riuscito a superarlo in curva 4, in staccata. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo portato a casa alla fine del weekend“. Queste sono le recenti dichiarazioni di un entusiasta Antonio Giovinazzi, nono nel Gran Premio d’Austria 2020 con la sua Alfa Romeo, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e con focus sul meraviglioso sorpasso ai danni di Sebastian Vettel, pilota Ferrari. In seguito, Giovinazzi ha parlato brevemente della possibilità svanita di poter essere ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Formula Giovinazzi Giovinazzi continua a sognare la Ferrari FormulaPassion.it Formula 1, Giovinazzi: “Spero di arrivare in Ferrari, farò del mio meglio”

In seguito, Giovinazzi ha parlato brevemente della possibilità svanita di poter essere un pilota della Rossa nel breve periodo, per poi offrire una panoramica sul futuro: “La speranza di salire su que ...

F1, Giovinazzi: "La speranza di salire su una Ferrari c'è e ci sarà sempre"

L'esordio stagionale per l'unico italiano in Formula 1 Antonio Giovinazzi è stato positivo. Nono posto finale nel GP d'Austria e primi 2 punti raccolti nel Mondiale di F1 con la sua Alfa Romeo Racing, ...

