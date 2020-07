Falso SMS Euronics, è una truffa: come difendersi (Di giovedì 9 luglio 2020) Circola già da 10 giorni sui cellulari italiani, un’occasione imperdibile, ma è la classica truffa: troppo bella per essere vera. Un messaggio mandato apparentemente da Euronics (ma che non c’entra nulla) in cui si invita a cliccare per poter vincere un iPhone 11. Quello che succede è che non si vince niente, anzi si possono perdere decine e decine di euro dal proprio conto. L’SMS truffa È la stessa catena di elettrodomestici con un post su Facebook ad avvertire i propri clienti di fare attenzione alla frode e di contattare le autorità competenti. Anche il commissariato di polizia online ha segnalato sul social network la frode: “In questi giorni potrebbe giungere sul vostro smartphone un Falso sms – si legge sulla pagina della PS – da parte della ... Leggi su quifinanza

