Fa fumare la nipote di tre anni e pubblica il video: arrestato (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo in Turchia fa fumare la nipote di tre anni e posta il video su Instagram. Segnalato da varie persone, viene arrestato Nella provincia di Mardin, a sud-est della Turchia un uomo fa fumare la nipote di tre anni e posta il video su Instagram. Così si è scatenata l’indignazione di molti utenti che hanno segnalato al noto social network il gesto diseducativo ma soprattutto pericoloso per la salute della piccola. Così Mehmet Kizilcinar, questo il nome della persona incriminata, è stato prima segnalato ai servizi sociali e poi arrestato dalla polizia mentre si trovava nella sua abitazione. Per lui è scattata la denuncia penale. Secondo quanto riportato ... Leggi su bloglive

Le immagini arrivano dalla provincia di Mardin, nel sud-est della Turchia: il video caricato su Instagram ha sollevato un'ondata di indignazione in tutto il Paese. Tanto da portare all ...

Come riporta Il Mattino, in un primo momento si è pensato ad una rapina finita male, anche se i rilievi ...

