Dotto: “Applicato così, il Var è una sciagura: è malato di ottusità” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Applicato così, il Var è una sciagura”. Esordisce così Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport, in un pezzo dedicato alla tecnologia in campo. Troppo Var, troppe interruzioni, tempi morti e minuti di recupero. “E questo solo perché quattro o cinque boy scout attempatelli si sentono in missione per conto di Dio e devono maniacalmente sezionare con la lente una sporgenza di gomito o l’esuberanza di un alluce. Ogni volta uno snervante rimuginare che nemmeno alla “scientifica”, sezione “crimini efferati”. C’è da spararsi. Ti passa la voglia. Non bastava l’horror vacui da stadio deserto, ci mancava questo accanimento autoptico”. Dotto ci va giù pesante, estremamente critico. “Arbitri che da sempre si vivono come ... Leggi su ilnapolista

