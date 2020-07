Decreti sicurezza, la Consulta conferma: "Incostituzionale negare l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo" (Di giovedì 9 luglio 2020) Alla vigilia delle modifiche ai Decreti voluti da Matteo Salvini, i Supremi giudici si pronunciano sulla questione di legittimità sollevata da diversi tribunali: "Norma irragionevole" Leggi su repubblica

matteosalvinimi : #Salvini: se questo governo smonta i Decreti sicurezza non farà un dispetto a me, ma all’Italia. Naufragi? No, sono… - matteosalvinimi : ...gradimento, Raggi, hanno trasformato la Capitale e il Lazio in un far west ma il governo è pronto a cancellare i… - pietroraffa : Da tre settimane, ogni giorno, mi chiedo: a che punto siamo con l'abolizione dei decreti sicurezza? Qualcuno al G… - amilano1986 : RT @laGreta_: Per fortuna Conte è un elegante giurista, altrimenti avremmo rischiato di avere dei decreti sicurezza contenenti norme grosso… - PatrizSarda : RT @AndreaMarano11: Giuseppe Conte: ABROGAZIONE DEI DECRETI SICUREZZA - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Decreti sicurezza Decreto sicurezza, si cambia: tornano gli Sprar e stop alle supermulte per le Ong Il Messaggero Consulta: Dl sicurezza, irragionevole preclusione anagrafe richiedenti asilo

La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l'iscrizione anagrafica degli s ...

Il primo decreto sicurezza di Salvini è incostituzionale perché «nega l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo»

Negare l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo è illegittimo perché viola l’articolo 3 della Costituzione secondo cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla l ...

La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l'iscrizione anagrafica degli s ...Negare l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo è illegittimo perché viola l’articolo 3 della Costituzione secondo cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla l ...