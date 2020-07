Coronavirus in Toscana: 2 donne morte a Lucca e Arezzo, oggi 9 luglio. Un nuovo contagio (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono due i morti per Coronavirus registrati oggi, 9 luglio, in Toscana. Uno solo il contagio di giornata, capace di portare a 10.314 il totale da inizio pandemia. Il nuovo caso rappresenta lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.857 (l'85,9% dei casi totali) Leggi su firenzepost

