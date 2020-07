Coronavirus Fase 3, c’è l’ok ai giochi di carte nei bar: annullato un evento (Di giovedì 9 luglio 2020) Dalla conferenza delle Regioni sulle norme da seguire per la Fase 3 del Coronavirus spuntano due nuove concessioni: tornano le riviste dai barbieri e si potrà giocare a carte nei bar Diverse sono le novità spuntate fuori dalla conferenza delle Regioni riguardo le linee guida da mantenere e rispettare nella Fase 3 dell’epidemia da Coronavirus. … L'articolo Coronavirus Fase 3, c’è l’ok ai giochi di carte nei bar: annullato un evento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Coronavirus Fase 3, Lamorgese: “Rischiamo un autunno caldo” - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. L’allarmante previsione della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese #BreakingNews #9luglio… - fanpage : Fase 2, tutti gli errori di Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza coronavirus #2luglio - SkyTG24 : Fase 3, dalle carte alle riviste in bar e circoli: cosa si può tornare a fare. FOTO - valerianom1948 : Coronavirus Fase 3, Lamorgese: “Rischiamo un autunno caldo” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase

La Stampa

in uno spirito di altruismo e collaborazione che si auspica possa continuare a crescere anche nelle fasi successive alla pandemia". Il console, inoltre, "aveva già organizzato in passato una raccolta ...Jan Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick, ha dichiarato: “Il settore del retail è tradizionalmente molto dinamico, ma per l’impatto del COVID-19 sta ...