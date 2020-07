Caso camici in Lombardia, Fontana avrebbe avuto un “ruolo attivo”: le indagini (Di giovedì 9 luglio 2020) Caso camici in Lombardia, indagini: Fontana avrebbe avuto “ruolo attivo” Ci sono dei nuovi risvolti nelle indagini sul Caso dei camici forniti alla Lombardia dalla Dama, la ditta del cognato di Attilio Fontana, per un valore totale di 513mila euro: nei primi atti della procura di Milano sarebbe emerso un interessamento del governatore nella fase di trasformazione dell’ordine di acquisto diretto in donazione. Gli inquirenti stanno quindi facendo accertamenti su un presunto “ruolo attivo” nella vicenda da parte di Fontana, che al momento però non risulta indagato. La vicenda, partita da un servizio di Report e anticipata ... Leggi su tpi

