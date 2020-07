Bassi a luci rosse a Napoli: identificate 30 persone, espulse 4 donne (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bassi a luci rosse nelle viuzze adiacenti Porta Capuana. E’ quanto emerso da un servizio straordinario del controllo del territorio effettuato ieri mattina dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nella zona vicina alla stazione Centrale di Napoli, dove era stata segnalata la presenza di persone dedite alla prostituzione. Nel corso dell’attività sono state identificate 30 persone e sono stati controllati 16 veicoli. Inoltre, sono stati effettuati dei controlli ad alcuni Bassi in via Cappella a Pontenuovo e vico Santa Caterina a Formiello in cui sono state trovate nove donne ... Leggi su anteprima24

Nei bassi della prostituzione di Forcella donne dai 22 ai 60 anni, scatta il blitz

Dieci donne sono state controllate dalla Polizia di Stato durante una operazione anti prostituzione nei bassi di piazza Enrico De Nicola, nel centro di Napoli, nella zona di Forcella; hanno dai 22 ai ...

