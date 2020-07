Baby K e Chiara Ferragni, Non Mi Basta Più: ecco il video ufficiale (Di giovedì 9 luglio 2020) Ce lo avevano promesso ed hanno mantenuto la parola: a distanza di due settimane dall’uscita del singolo, Baby K e Chiara Ferragni hanno rilasciato anche il video ufficiale, con tanto di rapper che chiama la sua partner in crime col Motorola. Il brano è da due settimane nella Top10 di iTunes, riuscirà con l’aiuto del video a contrastare quello che sembrerebbe essere il tormentone ufficiale dell’estate 2020, ovvero Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso? Baby K e Chiara Ferragni Non Mi Basta Più Testo Chiara, è arrivato il momento Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano Operazione avviata, vai con la hit Yo, Baby ... Leggi su bitchyf

GDS_it : '#Nonmibastapiù', #ChiaraFerragni canta con #BabyK: esce il videoclip - youbae_I : Baby k feat Chiara ferragni è trash - radiodeejay : 'Questo è il pezzo mio preferito!'. Il video di #NonMiBastaPiù di @BABYKMUSIC e @ChiaraFerragni - ehyharrypotter : sono incappata in questo video ma grazie baby k e chiara perché se davvero arrivo alla laurea mi avete suggerito un… - orticArya : Io ho visto il video di Baby K e Chiara Ferragni e niente, lei qua fregnissima -