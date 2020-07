Armi, associazioni al governo: “Stop a vendita a Egitto e a Paesi in guerra. Export aumentato negli ultimi 5 anni, legge va resa più stringente” (Di giovedì 9 luglio 2020) In occasione del trentesimo anniversario della legge 185 del 1990, che regola l’Export militare e il divieto di vendere Armi verso Paesi in stato di conflitto armato, sotto embargo internazionale e con gravi violazioni dei diritti umani, diverse associazioni come Rete Italiana per il Disarmo, Rete della Pace, Amnesty Italia e Save the children hanno lanciato un appello al governo per applicare in modo effettivo la normativa. La richiesta? Stoppare le esportazioni italiane di armamenti verso Paesi come l’Egitto, dopo il via libera del governo alla vendita delle due fregate al Cairo e alla contestata maxi-commessa da 9 miliardi di euro, nonostante la mancata collaborazione sull’omicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano

