Arianna, la bambina che diventò “di legno” dopo cure sbagliate: l’ospedale non paga. Genitori in sciopero della fame (Di giovedì 9 luglio 2020) Arianna è una ragazzina di 15 anni intrappolata in un corpo così rigido da essere definito “di legno”. L’adolescente, a quanto pare, ha riportato i gravi danni fisici di cui soffre a causa di una cura sbagliata. Il suo caso è finito nelle aule dei Tribunali e ora i Genitori hanno iniziato lo sciopero della … L'articolo Arianna, la bambina che diventò “di legno” dopo cure sbagliate: l’ospedale non paga. Genitori in sciopero della fame NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : L’ospedale non paga: i genitori di Arianna, «bimba di legno», iniziano lo sciopero della fame - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: #Arianna: per i giudici le fu somministrata una cura errata, una sedazione per 14 giorni con un farmaco per adulti sconsigl… - AdriMCMLXI : #Arianna: per i giudici le fu somministrata una cura errata, una sedazione per 14 giorni con un farmaco per adulti… - Miko666 : @VincenzoDeLuca c’è una bambina di nome Arianna tetraplegica, sorda e ipovedente che necessita del suo aiuto... O f… - _794543754186 : L’ospedale non paga: i genitori di Arianna, «bimba di legno»,iniziano lo sciopero della fame -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna bambina «La mia bambina “di legno” e l’errore che il Cardarelli non vuole risarcire». Corriere della Sera Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 9 luglio: Azzurra, ‘ladra’ imperfetta (replica)

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Da grande” e “Attenti al lupo“. EP ...

Arianna, la battaglia della bimba di legno e dei suoi genitori: “L’ospedale deve risarcirci”

I genitori di Arianna, ragazzina di 15 anni tetraplegica, hanno cominciato uno sciopero della fame: all’esterno del Tribunale di Salerno, dove è in corso il processo, i coniugi Manzo hanno esposto uno ...

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Da grande” e “Attenti al lupo“. EP ...I genitori di Arianna, ragazzina di 15 anni tetraplegica, hanno cominciato uno sciopero della fame: all’esterno del Tribunale di Salerno, dove è in corso il processo, i coniugi Manzo hanno esposto uno ...