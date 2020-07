Alice Canta Battiato a L’Aquila: il tour al via stasera (Di giovedì 9 luglio 2020) Alice Canta Battiato: stasera si terrà la prima nazionale della nuova tournée dell'artista. Il tour inizierà da L'Aquila. Alice Canta Battiato è in programma per giovedì 9 luglio in Piazza Duomo e l'inizio dello spettacolo è fissato alle ore 21.30. Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19: i biglietti sono in vendita esclusivamente online e non sarà possibile acquistarli al botteghino; il pubblico dovrà indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina) e rispettare la distanza di sicurezza imposta rispettando l'assegnazione dei posti; il biglietto dovrà essere presentato all'ingresso stampato. Sarà consentito ... Leggi su optimagazine

