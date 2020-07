Vittoria muore in Vespa a 14 anni. Il suo amico si risveglia dal coma (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’incidente che ha ucciso la giovane Vittoria è avvenuto lo scorso 27 giugno a Farra di Soligo, nel Trevigiano. L’amico sedicenne non ricorda nulla dell’incidente: ne verrà a conoscenza dopo essere guarito. Arrivano buone notizie in quel di Valdobbiadene, dopo quella tragica relativa alla scomparsa di Vittoria De Paoli. L’amico della ragazza, coinvolto anch’esso nell’incidente … L'articolo Vittoria muore in Vespa a 14 anni. Il suo amico si risveglia dal coma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria muore Nuova tragedia a Vittoria, giovane colto malore muore tra le braccia degli amici BlogSicilia.it Terni, sballo dopo il calcio: così si muore a 15 anni. Arrestato spacciatore

«Aiutami, aiutami a svegliarlo, non ce la faccio». La mamma bussa alla porta della vicina di pianerottolo, sconvolta. La vicina entra in casa, solleva il lenzuolo, tocca quel ragazzino che sembra che ...

Trabia, spinto dal nipote durante una lite: anziano muore in ospedale dopo 10 giorni

