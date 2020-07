The Witcher: ecco le novità che vedremo nella seconda stagione (Di mercoledì 8 luglio 2020) La serie TV di The Witcher (Netflix) riprenderà le riprese della seconda stagione ad agosto e la showrunner Lauren S. Hissrich ha speso qualche parola circa i contenuti che vedremo nella nuova stagione.A quanto pare la nuova serie di episodi si concentrerà sui primi mesi dopo l'incontro tra i due protagonisti:"Bhe, la cosa divertente della stagione 2 è quel momento in cui Geralt e Ciri si incontrano a Sodden. E come saprete Geralt non ha nessuna esperienza come genitore ed in generale con le relazioni, è infatti un viaggiatore, un vagabondo. Non ha intenzionalmente stabilito relazioni lunghe e ora ne ha una che sarà al suo fianco per molto tempo."Leggi altro... Leggi su eurogamer

